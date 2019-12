Jarige De Graafschap-trainer Mike Snoei: 56, het gaat hard

De trainer uit Didam nam een taart in ontvangst namens Omroep Gelderland. 'Leuk, een bijzonder gebaar. Je vrienden van de pers, maar ik denk dat die relatie niet zo slecht is. Jullie moeten je werk doen, ik reageer daar nog wel eens apart op. Ik probeer dingen af te schermen. Maar dit kan ik enorm waarderen. Bedankt namens de familie, want die gaan we oppeuzelen.'

'Toen ik klein was, was het oervervelend om op 4 december jarig te zijn. Want dan schoten alle cadeautjes erbij in, omdat het de volgende dag Sinterklaasfeest was. Inmiddels probeer ik er niet meer zoveel aandacht aan te besteden, want het gaat hard: 56 en je merkt het aan alles. Je moet soms wennen aan een generatieverschil, maar ik vind het nog steeds heerlijk om met jonge mensen te werken. Alleen ik realiseer me heus wel dat ik alweer een jaartje ouder ben.'