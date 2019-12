'We doen geen schoolbezoeken meer, we hebben namelijk geen zwarte pieten'

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

André de Heij van Sinterklaasverhuur Apeldoorn ziet het elk jaar drukker worden. 'Het is een bomvol schema, we hebben het hartstikke druk.' De dagplanning is minutieus uitgewerkt. In de omgeving van Apeldoorn brengen ze meerdere huisbezoeken. 'Dan zijn we een half uurtje binnen en rijden we door naar het volgende huis.'

Geen overuren meer

Voorheen draaiden ze ook in de ochtend overuren. Met schoolbezoekjes, maar dat zit er dit jaar niet in. 'Nee, de scholen hier in Apeldoorn willen allemaal roetveegpieten en die leveren we niet. Wij hebben de keuze gemaakt om door te gaan met zwarte pieten. Dat is wat mensen thuis willen hebben. De vraag naar de traditionele zwarte piet is gewoon ontzettend groot', legt André uit.

'Kijk, het voelt hier toch een beetje als een groot dorp, iedereen kent elkaar, dat maakt het een stuk lastiger als je met roetveegpieten op pad zou gaan.'