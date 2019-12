Beuningen wil straatcoaches tegen overlast tot 2021 inzetten

De twee straatcoaches die in Beuningen een eind maakten aan overlast door hangjongeren, blijven tot zeker 2021 hun werk doen. Dat is tenminste het plan van het gemeentebestuur.

De straatcoaches werden begin 2018 ingezet voor de begeleiding van jongeren die overlast veroorzaakten. Een groep Beuningse jongeren hing in de avonden en weekenden rond op straat. Er was sprake van vernielingen, het afsteken van vuurwerk en van klachten van inwoners.Vanaf het najaar van 2018 had de inzet van de straatcoaches een positief effect.

De overlastgevende groep is in beeld. Om te zorgen dat dit zo blijft en de vernielingen verder afnemen, is voortzetting van het straatcoachwerk nodig, schrijft verantwoordelijk wethouder Pim van Teffelen.

Mentorfunctie

Volgens de wethouder spreken de straatcoaches de taal van de straat en komen ze ook in contact met 'spookjongeren' : mensen van 18 tot 27 jaar die niet staan ingeschreven in Beuningen, maar wel in de gemeente wonen. De coaches hebben ook een mentorfunctie, bijvoorbeeld bij het geven van informatie en advies en het verwijzen naar andere organisaties. 'De jongeren zouden dit zonder begeleiding van de straatcoach niet zelf oppakken', aldus wethouder van Teffelen.

Uitbreiding

In 2020 en 2021 willen de straatcoaches ook de samenwerking met externe partijen uitbreiden, zoals omwonenden van plekken waar jeugd samenkomt, sportscholen, cafetaria’s, beheerders van wijkcentra en organisaties zoals Iriszorg of scholen. Zij gaan zich ook richten op de kernen Ewijk, Winssen en Weurt.