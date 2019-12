Eigenaresse vakantiehuisje vecht boete van 40.000 euro aan

Het gaat om een recreatiewoning in Hulshorst. Eigenaresse Akkie Gelton verhuurt het huisje regelmatig. 'In het contract heb ik duidelijk vermeld dat het om een recreatiewoning gaat', benadrukt Akkie. 'Ook controleer ik regelmatig of de bewoner er niet 24/7 is. Maar kennelijk is dat niet genoeg. De huurder heeft zich namelijk buiten mijn weten om ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie van Nunspeet op het adres van het chalet. En vervolgens heb ik de hoogst mogelijke boete gekregen: 40.000 euro.'

Hoewel Akkie dus dacht dat ze zich had ingedekt door het contract en de controles die ze uitvoert, vindt de gemeente Nunspeet dat de woning toch permanent wordt bewoond. 'De gemeente heeft meerdere controles uitgevoerd. Bij een paar controles konden er geen overtredingen worden vastgesteld, maar bij de laatste heeft de huurder gezegd dat hij in het huisje woont. Toen heb ik dus een boete gekregen', legt de verhuurster uit.

'Zaak iets genuanceerder'

Volgens burgemeester Breunis van de Weerd van Nunspeet ligt de zaak iets genuanceerder. 'Iedereen kan zich op een adres in de gemeente Nunspeet inschrijven, dat klopt. Of dat nu een garage, een tuinhuisje of een vakantiewoning is. Dat is wettelijk zo geregeld.'

Maar het is volgens de burgemeester niet zo dat daardoor meteen een boete volgde. 'Wel zijn toen alle alarmbellen afgegaan en zijn wij gaan controleren. Bij een van die controles is toen vastgesteld dat er sprake is van permanente bewoning.'

Akkie vindt de regels omtrent permanente bewoning onduidelijk. En daarom tekent ze bezwaar aan bij de gemeente. 'Iedereen kan zich dus zomaar ergens inschrijven. Dat is heel vreemd, want permanente bewoning is niet toegestaan. Dat zijn twee hele tegenstrijdige regels en dat zou anders moeten', ligt ze toe. De verhuurster hoopt dat de gemeente haar de boete wil kwijtschelden. Als dat niet gebeurt, stapt ze naar de rechter.