Gelredag 4 januari: Heilige Beeldenmuseum, Kranenburg bij Vorden

De eerste Gelredag van 2020 vindt plaats in het Heiligenbeeldenmuseum van Kranenburg bij Vorden. Het museum is gevestigd in de prachtige H.-Antonius-van-Paduakerk. Het monumentale gebouw is ontworpen in 1855, gebouwd in 1856 en volgende jaren en gewijd in 1867. Het is de oudst bewaard gebleven kerk van architect P.J.H. Cuypers, bekend geworden door de bouw van meer dan zestig kerken, maar ook door de bouw van onder andere het Rijksmuseum en Centraal Station in Amsterdam. De kerk heeft in 2000 een toepasselijke herbestemming gekregen als Heiligenbeeldenmuseum.