Bouw van De Slingebeek in Gaanderen gestart

De bouw van de tijdelijke verpleeghuisvoorziening De Slingebeek in Gaanderen is maandag gestart. In april moeten de 32 verpleeghuisplaatsen en 32 tijdelijke huisvestigingsplekken gereed zijn, waarbij zorgorganisaties Azora, Markenheem en Sensire de handen ineen slaan om het tekort aan locaties in de regio in te perken.

'Wij waren al van plan om 32 tijdelijke bedden voor Sensire neer te gaan zetten', zegt Renée Wilke, bestuurder van Sensire. De zorgorganisatie had dat voornemen, omdat ze op een aantal plekken moesten verbouwen. In gesprek met Azora en Markenheem werd het idee geopperd om samen te werken. 'Toen leek het ineens heel snel mogelijk om te zeggen: 'dat aantal gaan we verdubbelen'.'

Frans Langeveld, wethouder Doetinchem, vindt het belangrijk dat er voldoende voorzieningen voor verpleeghuiszorg beschikbaar zijn in de regio. 'Vooral het ziekenhuis gaf aan: ‘Wij kunnen niet verder’', zegt Langeveld. 'Er zat continu druk op de ketel. Daarnaast is het menselijkerwijs niet fijn. Als je vader of moeder in het ziekenhuis ligt, en die moet herstellen en heeft revalidatie nodig, dan moet het vlakbij zijn.'



Over vier maanden moet de bouw van De Slingebeek af zijn. 'Ik denk dat het de bewoners en ook de mantelzorgers een hoop rust gaat geven', zegt Wilke. Langeveld prijs de samenwerking tussen de zorgorganisaties. 'Het past wel heel erg in wat we in de Achterhoek aan het doen zijn', aldus de wethouder. 'Dat we samen kijken hoe we het beste zorg kunnen realiseren voor onze mensen.' Het initiatief is volgens Wilke een voorbode om meer samen te doen. 'Wij zijn al samen met Azora en Klimmendaal op het gebied van revalidatie in nauwere samenwerking. Zo zie je allerlei initiatieven ontstaan en dat is ook goed voor deze regio.'