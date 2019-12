Miljoenen kostende ecoducten rond De Hoge Veluwe nog altijd afgesloten

Volgens het nationale park kwamen er teveel herten vanuit het aangrenzende Deelerwoud naar De Hoge Veluwe. Dat leidt tot vraatschade aan de loofbomen in het park. Vooral jonge loofbomen zijn in trek bij de herten en die bomen kunnen nu niet uitgroeien tot volwassen exemplaren. Andere planten en dieren die in het park voorkomen hebben hier last van. Ook heeft het volgens de parkdirectie een negatief effect op de CO2-opslag en de verzuring van de bodem.

Bang voor de wolf

De parkdirectie maakt zich ook zorgen over de kudde moeflons die in het park leeft. Zij zouden weleens ten prooi kunnen vallen aan de wolf. De geplaatste hekken voorkomen momenteel dat een wolf het park in kan komen.

Provincie wil hekken zo snel mogelijk weg

De provincie Gelderland wil de ecoducten zo snel mogelijk weer open, maar heeft ook begrip voor de standpunten van het Nationale Park De Hoge Veluwe. Beide partijen zijn met elkaar in gesprek. Daarbij is onder meer gesproken over het plaatsen van een speciaal wolvenraster.

Dit hekwerk houdt de wolf tegen, terwijl andere dieren, zoals wilde zwijnen en herten wel kunnen oversteken. In landen als Zweden en Duitsland worden deze hekken al succesvol gebruikt. Onderzocht wordt of het ook hier geschikt is.

'Teveel edelherten in Deelerwoud'

Met Natuurmonumenten wil Nationaal Park De Hoge Veluwe afspraken maken over het aantal edelherten dat in het Deelerwoud leeft. Als dit aantal wordt teruggebracht, zal er ook minder wild naar het park trekken. De parkdirectie zegt te hopen dat de hekken op termijn weer kunnen verdwijnen. Hoofd bedrijfsvoering Jacob Leidekker benadrukt daarbij dat de ecoducten ook nu ze zijn afgesloten nog steeds nuttig zijn. 'Kleinere dieren, waaronder vogels, vlinders en reptielen kunnen nog steeds van het ene naar het andere natuurgebied oversteken.'

Natuurmonumenten zegt bij monde van Johan de Koe verrast te zijn dat de ecoducten nog steeds zijn afgesloten. Hij zegt dat Natuurmonumenten in gesprek met 'de buren' omdat de vereniging 'een goede buur wil zijn'. De Koe denkt dat bij de start van het faunabeheersseizoen begin juli volgend jaar afspraken gemaakt kunnen zijn over de edelhertenstand in de gebieden, die onder beheer van de Vereniging Natuurmonumenten staan. Dan zouden op termijn de ecoducten weer opgesteld kunnen worden.

