VNG luidt noodklok: grote zorgen om financiën gemeenten

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten maakt zich grote zorgen om de financiële positie van gemeenten in Gelderland. Dat schrijft de VNG in een brief aan minister Hugo de Jonge.

door Gerwin Peelen

De problemen zijn vooral ontstaan door de oplopende kosten in het sociaal domein. Sinds een paar jaar gaan gemeenten onder meer over jeugdzorg. Die kosten lopen op, terwijl de gemeenten minder geld krijgen van het Rijk.

'Inwoners merken een verschraling of beëindiging van taken van hun gemeente voor hen. Hoe leg je dat in een periode van economische groei en welvaart uit aan de lokale samenleving?', schrijft VNG in de brief.

Nijpend in Oost-Nederland

Volgens de vereniging is het probleem in Oost-Nederland nog nijpender. Dat komt door een herverdeling van gelden voor Beschermd Wonen. 'Dat pakt in Oost-Nederland echt nadelig uit voor gemeenten, waardoor er nog meer financiële druk ontstaat.'

Eerder liet de provincie al weten ernstige zorgen te hebben om de financiën van gemeenten. Volgens een berekening van de provincie stevent de helft van de gemeenten af op een structureel tekort. Ook denkt de provincie dat er bij enkele gemeenten moet worden ingegrepen. Halverwege december laat de provincie weten of en welke gemeenten onder toezicht komen te staan.