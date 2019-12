Erik (25) zoekt naar een oplossing voor zijn eenzaamheid

Na zijn diagnose verandert er nogal wat in het leven van Erik. Hij moet stoppen tijdens het laatste jaar van zijn studie Verpleegkunde en komt een jaar thuis te zitten: 'Vooral om te kijken: Wat is er nou met me aan de hand en hoe ga ik daarmee om?'

Nu gaat het beter met Erik en draait hij mee bij de dagbesteding. Erik probeert de laatste stappen te zetten in zijn herstel om straks weer te beginnen met een studie of werk.

'Wie niet waagt, wie niet wint'

Nadat Erik bij Omroep Gelderland ook anderen een oproep zag doen voor meer sociale contacten besloot hij zelf ook in actie te komen. Door zijn situatie zit Erik te vaak alleen en zoekt hij nu dus naar nieuwe contacten waar hij dingen mee kan delen.

Als grote hobby's heeft Erik schilderen en muziek luisteren, maar zijn echte passie ligt bij vliegtuigen. 'Hoe blijft zo'n vliegtuig van tonnen in de lucht? Dat is natuurlijk gewoon natuurkundig gedoe, maar ik blijf het fascinerend vinden.' Of het nu vliegtuigen spotten is bij Schiphol of het simuleren van vluchten op zijn computer, Erik krijgt er geen genoeg van.

Kerst komt eraan, een feest om samen te vieren. Toch geldt dat niet voor iedereen. Velen voelen zich eenzaam en zoeken een weg om uit de eenzame sleur te komen. Hoe komt het dat er nog zoveel mensen zijn die zich eenzaam voelen en hoe kunnen wij hen helpen? In zes speciale afleveringen van Gelderland Helpt kun je ontdekken hoe jij je kunt inzetten tegen eenzaamheid.