Posteractie 'Handen af van SKB' komt op gang, gemeentekantoor hangt vol

Op Facebookpagina 'Handen af van het SKB' staat de poster zonder logo van WB, zodat die ook zonder politieke kleur kan worden uitgeprint en opgehangen. Zo twitterde Will de Graaff, voormalig raadslid van het CDA in Winterswijk, dat hij liever had gezien dat de paginagrote poster in het weekblad door de 'gezamenlijke politieke partijen' was geplaatst en hij geen WB-poster voor het raam zal plakken.

Dat leverde weer een reactie op van Loes ten Dolle, fractievoorzitter van D66. 'Hij is van de site te printen zonder logo. Hoe moeilijk is het, dit gaat boven de partijen uit', stelt zij.

De posteractie komt inmiddels op gang. Zo is het gemeentekantoor in Winterswijk volgehangen met de 'Handen af'-poster.

Petitie

Op de Facebookpagina 'Handen af van het SKB' wordt gelinkt naar de petitie van Jonge Democraten (van D66). Die petitie was op woensdagmorgen al duizenden keren ondertekend.

De petitie is het gevolg van het voornemen van Santiz, het overkoepelende bestuur van de twee Achterhoekse ziekenhuizen, om de afdeling verloskunde en de kinderafdeling van het SKB op termijn over te hevelen van het Winterswijkse SKB naar het Slingeland in Doetinchem.

Het CDA in Winterswijk wil maandag tijdens de Achterhoek Raad een motie indienen voor behoud van twee volwaardige ziekenhuizen in de Achterhoek. Overigens maakt Chrit van Ewijk, bestuurder van Santiz, deel uit van de Achterhoek Board. Daarin zitten vertegenwoordigers van de overheid, het onderwijs en ondernemers uit de Achterhoek.

