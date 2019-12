Steeds meer doden door valpartij, vooral onder 80-plussers

Het aantal mensen dat overlijdt na een val neemt sterk toe. Vorig jaar ging het in Gelderland om 579 sterfgevallen. In 2000 waren dit er nog 184.

Vooral het aantal 80-plussers dat overleed door een val is sterk toegenomen: van 121 in 2000 tot 461 vorig jaar. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

Ook is in Gelderland, samen met Noord- en Zuid-Holland, het aantal overledenen - afgezet tegen het aantal inwoners - hoger dan het landelijk gemiddelde.

Niet door vergrijzing

Driekwart van de mensen die komt te overlijden door een val is 80-plus. In veel gevallen glijden zij uit of vallen ze uit bed of van de trap. Toch is de toename van het aantal fatale valpartijen volgens het statistiekbureau 'niet alleen toe te schrijven aan vergrijzing'.

Zelfs als de cijfers worden 'gecorrigeerd' – zodat de leeftijdsverdeling van de bevolking in elk jaar gelijk is aan die van 2018 – is er vooral in de laatste vier jaar een sterke stijging te zien. Na correctie was in 2018 het sterftecijfer voor mannen bijna dertig procent hoger dan in 2014, voor vrouwen is dat maar liefst 45 procent.