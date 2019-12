Nog steeds ruzie over fietspad bij Groesbeek

Met een speciaal hek en meerdere tunnels leek er in 2016 een eind te komen aan een soap rond het fietspad in de spoorkuil van Groesbeek. Een aantal bedreigde reptielen hoefde niet meer bang te zijn om platgereden te worden. Iedereen blij, zou je denken, maar drie jaar later blijken de gemeente en de Werkgroep Milieubeheer Berg en Dal nog steeds in onvrede te leven over het fietspad.

Over een lengte van 750 meter werd het fietspad uiteindelijk aangepakt. Met hoge afrastering en een aantal tunnels moesten de levens van een keur aan zeldzame zandhagedisjes gespaard worden. 'Dat werkt ook naar tevredenheid', zegt Henny Brinkhof van de werkgroep. 'Maar we hadden met de gemeente afgesproken dat we ook over maatregelen op de aangrenzende strook van 250 meter zouden praten als er meer dan 15 hagedissen doodgereden zouden worden'.

Hoewel er in die periode 40 dode hagedissen werden geteld, kwam het niet tot extra maatregelen. 'De gemeente lijkt er klaar mee', denkt Brinkhof.

Geen toestemming van ministerie

De soap in Groesbeek begint in 2014 als de gemeente een fietspad aanlegt in de zogenoemde spoorkuil, een natuurgebied in Groesbeek. De gemeente vindt het niet nodig om toestemming te vragen aan het ministerie van Economische Zaken dat toeziet op de naleving van de Flora- en faunawet. Natuurbeschermers denken daar heel anders over en zij kregen het ministerie aan hun zijde. Het fietspad moet worden weggehaald, om te voorkomen dat er reptielen worden doodgereden. Verantwoordelijk wethouder Ria Barber besluit tot het tijdelijk afsluiten van het fietspad.

Het ministerie en de gemeente komen vervolgens over een definitieve oplossing maar niet op één lijn. Oud-gedeputeerde Co Verdaas wordt zelfs aangesteld als mediator. Hij krijgt voor elkaar dat het ministerie de definitieve sluiting herziet. De gemeente gaat om de tafel met de betrokken natuurbeschermers en samen komen ze tot een plan om speciale hekjes te gaan plaatsen.

'Hekjes zijn prutswerk'

Die hekjes blijken al snel niet de oplossing te zijn. 'Prutswerk', noemt Raymond Creemers, van Stichting RAVON (Reptielen Amfibieën Vissenonderzoek Nederland), het zelfs.

Verslaggever George Borghouts bij het fietspad, de tekst gaat daaronder verder:

In de zomer van 2016 komt het uiteindelijk toch tot een oplossing die alle partijen tevreden stemt: een hek met een gebogen rand, over een lengte van 750 meter, met elke 75 meter een tunnel.

Ruim drie jaar later is er van die goede harmonie tussen de drie partijen (gemeente, RAVON en Werkgroep) geen sprake meer. Waar RAVON het verhaal alleen nog vanaf de zijlijn volgt, staan de gemeente en de Werkgroep Milieubeheer weer lijnrecht tegenover elkaar. 'De gemeente komt de gemaakte afspraken niet na', is de lezing van Brinkhof.

Dat klopt niet, reageert wethouder Sylvia Fleuren van Berg en Dal. 'We vinden een hek over een lengte van 750 meter genoeg', zegt ze. 'De populatie zandhagedissen is nu ongeveer 425 en dat vinden we een gezond aantal.' Fleuren wijst op afspraken die daarover zijn gemaakt.

Overigens is het fietspad tussen het spoorbruggetje en de Biesseltsebaan deze week een aantal dagen gesloten. Het gebied is namelijk compleet dichtgegroeid. Omdat dit een belemmering vormt voor de zandhagedis, een enkele hazelworm en de gladde slang haalt de gemeente de begroeiing nu weg.