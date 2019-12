Kwekerij bij Velps kasteel wordt nieuw leven ingeblazen

De kwekerij wordt opengesteld voor bezoekers. Er wordt rekening gehouden met de cultuurhistorie van het gebied van 37.400 vierkante meter. Het verleden wordt als inspiratie voor de toekomst gebruikt, valt te lezen in de plannen.

Verwoest door hertog Karel van Gelre

Al sinds het jaar 892 staat het grondgebied aangeduid in documenten. Toen schonk graaf Walto het aan de Abdij van Laresham, in de verwachting dat deze er een kerk zou stichten. In plaats daarvan werd slot Overhagen gebouwd.

In 1381 liet Johan Mompelier van Overhagen er een molen aanleggen. Het landgoed wisselde daarna regelmatig van eigenaar. Tot het in 1530 verwoest werd door hertog Karel van Gelre. Hij stond namelijk op gespannen voet met de toenmalige eigenaar Joachim van Wisch. Op zijn sterfbed besloot de hertog om Overhagen terug te geven aan Van Wisch. Maar het kasteel werd nooit meer herbouwd.

In de negentiende eeuw kreeg het een functie als kwekerij. Deze zou het tot op de dag van vandaag behouden. Na de verwoesting in de Tweede Wereldoorlog werd in 1947 het huidige gebouw neergezet.

In slechte staat

De staat van onderhoud is op dit moment slecht, dus moet er worden gerenoveerd. Daarbij moet er ruimte komen om gasten te ontvangen, lezingen te houden en open dagen te organiseren.

Al in het voorjaar van 2017 dienden de initiatiefnemers hun verzoek in. Nu ligt de benodigde wijziging van het bestemmingsplan ter goedkeuring bij de gemeenteraad. Officieel valt dat besluit over twee weken maar de raad gaf dinsdagavond al unaniem aan positief te zijn.

Een impressie van de beoogde invulling van het gebied Afbeelding: gemeente Rheden