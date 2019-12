Feestelijk het jaar uit met de helden van Jan en Sonja

'Boerenprotesten, wolvenwelpjes, The Voice of Holland, het songfestival. Het komt allemaal voorbij', vertelt Sonja. De gasten in Helden van 2019 maakten ieder op eigen wijze het verschil dit jaar. Jan: 'Er is niet veel nodig om een held te zijn. Mensen die zich met hart en ziel én deskundigheid ergens voor inzetten, die bewonder ik’.

‘Ik vind het fijn om verhalen te delen van mensen die anderen inspireren. Mensen die de wereld op hun manier een beetje mooier maken’, zegt Sonja. Helden van 2019 is dus een programma dat precies bij het duo past.

De gasten van Jan en Sonja

Dit jaar is onder andere Rob Jetten, fractievoorzitter van D66, te gast. Hoe staat hij en zijn partij, ervoor? Ook blikken we samen met de muzikanten van Navarone terug op 2019. Een topjaar voor de Nijmeegse band; zij werden tweede in de Voice of Holland, kregen een documentaire, traden op in het voorprogramma van Bon Jovi en hadden uitverkochte optredens. Ook burgemeester Ahmed Marcouch aan schuift aan. Hij weet Arnhem steeds meer op de kaart te zetten.

Uiteraard komen er nog veel meer 'helden' voorbij. Zoals boswachter Lennard Jasper, die ontdekte dat er wolvenwelpjes waren geboren. Of Margot Ribberink, die afgelopen jaar stopte als weervrouw. Maar ook de landelijke held Piet van Andel die liefdevol zorgde voor de eieren van een doodgeschoten ooievaarsmannetje. De verdere ingrediënten? Een quiz en vooral veel gezelligheid.

TV- en radio-uitzending

Helden van 2019 is te zien bij Omroep Gelderland van vrijdag 27 december tot maandag 30 december om 17.20 uur (daarna ieder uur herhaald). Op Eerste en Tweede Kerstdag, van 10.00 uur tot 12.00 uur, zijn de helden te horen in het radioprogramma Op de koffie, dat gepresenteerd wordt door Rob Kleijs.

Wil je de opnames van Helden van 2019 bijwonen? Meld je dan nu aan via www.gld.nl/december-bijwonen.