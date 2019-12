Gedupeerden Dream or Donate hebben bijna allemaal hun geld terug

De eigenaar van crowdfundsite Dream or Donate heeft het geld teruggegeven aan gedupeerden die donaties via zijn inzamelingsplatform kwijtraakten. Dat zegt de advocaat van de slachtoffers tegen de NOS. Volgens hem is er in totaal bijna een ton overgemaakt.

Advocaat Royce de Vries stond 31 cliënten bij. Allemaal hadden zij nog geld tegoed van Robert-Jan Mastenbroek, de eigenaar van donatiesite Dream or Donate. Op zijn site werden crowdfundacties op touw gezet, waarmee geld voor onder andere medische behandelingen werd ingezameld. Eind augustus ging de website plots offline en was het geld weg. Volgens Mastenbroek kwam dat door een hack.

Hij beloofde meteen al zijn bezittingen te verkopen om iedereen terug te betalen. 'Dat is ook gebeurd', vertelt De Vries tegen de NOS. In september trof Mastenbroek een schikking met de advocaat. 'Hij heeft alle medewerking verleend en eigenlijk was binnen een maand alles afgewikkeld.'

Verder laat hij weten dat de meeste cliënten hebben gekregen waar ze recht op hadden. Deels zijn de bedragen gedekt door een 'gulle gever', die 10.000 euro beschikbaar stelde.

Politie-onderzoek nog niet afgerond

De schikking zorgde er volgens De Vries voor dat de schade beperkt bleef: 'Als we waren gaan procederen waren we nu nog bezig geweest. Het ging om schrijnende gevallen die voor bijvoorbeeld een behandeling een inzamelingsactie hielden. Zij hadden er niks aan gehad als ze over een jaar pas hun geld hadden gekregen.' Voor het advocatenkantoor is het dossier gesloten. Het is niet bekend of er naast de cliënten van De Vries meer gedupeerden zijn.

Een woordvoerder van de politie zegt tegen RTV Oost dat het onderzoek naar Mastenbroek nog niet is afgerond. Daarna kan er pas een beslissing worden genomen over eventuele strafvervolging.