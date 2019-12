Renovatie van Museum Arnhem staat op punt van beginnen

De uitbreiding en verbouw van het monumentale pand van Museum Arnhem kan begin volgend jaar beginnen. Dinsdag tekenden de gemeente Arnhem en aannemer Rots Bouw uit Aalten de realisatieovereenkomst. De partijen waren sinds augustus in gesprek over de technische uitvoering van het project.

Hoe het pand er na de verbouw en de uitbreiding uit moet komen te zien en hoeveel dat precies zou mogen kosten, lag al vast. Wat nog besproken moest worden door de aannemer en de opdrachtgever (gemeente Arnhem) was hoe het project uitgevoerd zou worden.

'Ingewikkeld project'

De verbouwing van het rijksmonument blijkt nogal een ingewikkelde klus te zijn. Het pand ligt op en steile helling. Er wordt een techniek gebruikt, die normaal wordt gehanteerd door bruggenbouwers, weet aannemer Egbert-Jan Rots. 'We gaan het overkragende deel van het nieuwe gebouw boven de kelder opbouwen en daarna maar liefst 14 meter uitschuiven tot boven de stuwwal; lanceren noemen we dat. Dit is natuurlijk een spannend moment in de uitvoering van dit prachtige project. Door deze werkwijze kunnen we de huidige steile stuwwal ontzien tijdens de bouw.'

Aanbesteding

Museum Arnhem sloot in 2017 de deuren, omdat het hoofdgebouw hard aan een verbouwing toe is. De gemeente startte vervolgens de aanbesteding, maar die werd begin vorig jaar stopgezet omdat er geen aannemer te vinden was die het binnen het geraamde budget van bijna 15 miljoen euro kon doen.

Eind vorig jaar stelde de gemeenteraad 7,5 miljoen euro extra budget beschikbaar, waardoor de totale kosten nu rond de 23 miljoen euro liggen. De nieuwe aanbesteding leverde vijf geïnteresseerden op, waarvan er drie een voorstel indienden. Rots Bouw kwam uiteindelijk als winnaar uit de bus.

