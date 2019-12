Achilles'29-soap voor de rechter, familie Derks eist ontruiming sportpark

Een nieuw hoofdstuk in het conflict tussen de Groesbeekse voetbalclub Achilles'29 en de familie Derks: vrijdag eist de familie in kort geding dat Achilles en haar leden verboden wordt sportpark De Heikant te betreden.

De familie Derks, eigenaar van de grond waarop het sportpark ligt, heeft de leden van de voetbalclub de toegang ontzegd. Ze speelden jarenlang een prominente rol bij Achilles. Harrie Derks was lange tijd voorzitter, zijn zus Elrie bestuurslid en broer Frans technisch directeur en assistent-trainer. Vorig jaar werd de familie aan de kant gezet.

De faciliteiten op het sportpark waren ondergebracht in de Stichting Accommodatie Achilles'29 (STAA), die in juni failliet werd verklaard. De curator verkocht de spullen van de STAA aan de familie Derks. Die besloot in oktober dat de club niet meer welkom is op het sportcomplex 'ter bescherming van de eigendommen van de familie.'

Leden met slijptol afgesloten terrein op

Tientallen leden van Achilles'29 gingen op 11 november in de kantine van De Heikant zitten. Ze zouden het hek hebben opengebroken met een slijptol. 'Het is onze kantine, dus we zitten erin. Het is van belang dat wij bij ons eigen clubhuis kunnen komen', zei Achilles'29-voorzitter Pjotr van der Horst toen. 'Het is aan de rechter om te bepalen wie er op de grond van de familie Derks mag spelen. Als de familie Derks de club niet wil, dan moet ze dat bij de rechter afdwingen.'

De politie greep niet in. 'Pas na een uitspraak van een rechter zal blijken of een actie strafbaar is. Nu is niet helder wie in overtreding is, omdat niet duidelijk is wie in zijn recht staat: degene die een slot vervangt om een ander buiten te sluiten, of de ander die dat slot openbreekt om de kantine te kunnen betreden', zei de gemeente Berg en Dal, waar Groesbeek onder valt, eerder.

Aangifte bedreiging en vernieling

Op 1 en 18 november deden WJM Derks Pensioen en Lindestam BV, bedrijven van de familie, aangifte van verduistering, bedreiging en vernieling. Eind november deden de familieleden individueel aangifte. 'Voor Derks en Lindestam is de maat vol. Ze wensen niet te accepteren dat derden zich zonder recht bevinden op hun percelen en hen bedreigen en intimideren.'

De familie wil ook dat de opstallen op sportpark De Heikant binnen 3 dagen na het vonnis ontruimd worden, met achterlating van alle goederen, zoals ballen en shirts, die Derks van de curator gekocht heeft na het faillissement van de Stichting Accommodatie Achilles'29.

