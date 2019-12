Tuiniers gezocht met hart voor de medemens

Wij zijn op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die mee willen werken aan onderhoud van o.a. het terrein en de tuin. Zowel op het terrein van ’s Kooningsjaght (Schaarsbergen) als elders binnen Siza (o.a. op ‘het Dorp’).



Je doet de klus met cliënten van Siza die graag buiten zijn en van aanpakken houden. Hierbij wordt er zowel gewerkt met handgereedschap, maar ook machinaal. Je werkt in een gezellig team waar elke dag anders is. Je bent altijd lekker bezig met de omgeving en tegelijkertijd de mens in deze omgeving. Er wordt doorgaans van maandag tot donderdag gewerkt en 1 keer per 14 dagen op vrijdag. Natuurlijk ben je er vrij in om aan te geven wanneer het jou precies uitkomt. De minimale leeftijd is 25 jaar.



Het team bestaat voornamelijk uit mannen en er hangt een gezellige sfeer. Voor het werken met machines vragen wij om ervaring. Er kan in een groep of individueel gewerkt worden aan een klus. Ben je graag buiten, hou je van aanpakken en wil je iets betekenen voor de medemens? Reageer dan op deze oproep. We verwelkomen je heel graag in ons team.



Heeft u groene vingers en draagt u graag een steentje bij? Reageer dan hieronder.







