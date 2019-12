In Lochem worden huizen straks verwarmd met waterstof

Jos van Giersbergen uit Lochem ziet het helemaal zitten: van het ene gas af, maar het andere gas erop. Hij wil dolgraag meedoen aan de proef van de Gelderse netbeheerder Alliander om zijn monumentale huis uit 1910 te verwarmen met waterstof in plaats van aardgas. Net als overigens 60 andere huishoudens in het 100 huizen tellende wijkje Berkeloord.

'Het is een oud huis. Er zitten bijvoorbeeld allemaal kleine ruitjes in die moeilijk te isoleren zijn. Om te besparen moet je aangrijpen wat kan en dan is waterstof misschien deels een oplossing. Ik vind het echt de moeite waard om dat uit te zoeken', vertelt Van Giersbergen enthousiast.

Groningse gaskraan dicht

De Belangenvereniging Beschermd Stadsgezicht Berkeloord zocht een alternatief voor aardgas voor het historische wijkje, nu het kabinet de Groningse gaskraan dichtdraait. Nu wordt er nog volop gekookt en verwarmd op aardgas, maar bedrijven en onderzoeksinstellingen zijn naarstig op zoek naar alternatieven.

Via de lokale energiecorporatie Lochem Energie werd er contact gelegd met Alliander. Die gaat volgend jaar uiteindelijk 10 tot 15 huizen in het wijkje aanpassen zodat ze geschikt worden voor waterstof. Dat betekent bijvoorbeeld een andere CV-ketel die draait op waterstof.

Wat is waterstof?

Waterstof belooft dé oplossing te zijn voor de energietransitie van fossiele brandstoffen naar duurzame alternatieven. Waterstof ontstaat door de splitsing van water in zuurstof en waterstof. Dat kan met behulp van elektriciteit (elektrolyse). Omdat je bij gebruik van waterstof alleen zuurstof en water uitstoot, is het een schone energieoplossing ter vervanging van benzine en diesel. Ook kan waterstof gebruikt worden om energie, die bijvoorbeeld is opgewekt door zonne- of windenergie, op te slaan.

Waterstoflab geopend

Ook de Hogeschool Arnhem Nijmegen zet haar geld in op waterstof als toekomstige energiebron. Woensdag opent daarom op Industriepark Kleefse Waard het HAN H2lab. 'H2' is de scheikundige afkorting voor het waterstofgas.

'De techniek is nu klaar om toegepast te worden. Alleen moeten we nog voor elke toepassing een eigen systeem ontwerpen', vertelt Mascha Smit, lector Duurzame Energie van de HAN. Zij ziet daarin een rol voor haar onderwijsinstelling weggelegd.

'Het aardgasnet vervangen door een waterstofnet, dat laten wij aan de grote bedrijven over. Maar wij kunnen bijvoorbeeld wel een CV-ketel op waterstof ontwerpen en bouwen. Die kosten nu nog zo'n 20.000 euro, maar kunnen wij dat efficiënter, slimmer, goedkoper?'

Oude belofte

Het enthousiasme over waterstof als schone energiebron is niet nieuw. In de jaren 90 werd al voorspeld dat iedereen in de twintigste eeuw op waterstofauto's zou rijden, maar anno 2019 is het in Europa nog steeds niet zover.

Volgens Mascha Smit moet het nu toch echt gaan gebeuren. 'We zitten nu in een hele andere situatie: de energietransitie (van fossiele naar duurzame energiebronnen, red.) maakt de verdere ontwikkeling van de waterstoftechnologie nu echt een noodzaak.'

