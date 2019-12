Minister Bruins in brief: 'Acute verloskunde in Winterswijk kan niet sluiten'

De acute verloskunde uit het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) in Winterswijk kan alleen naar Doetinchem verhuizen als álle inwoners van de oostelijke Achterhoek er binnen 45 minuten kunnen zijn. Die waarschuwing komt van minister Bruno Bruins voor Medische Zorg en Sport in een brief aan de Tweede Kamer.

Er liggen plannen om de afdeling verloskunde en kinderafdeling naar het nieuwe, nog te bouwen Slingeland Ziekenhuis te verplaatsen. Bruins stelt in de brief dat het SKB een 'gevoelig ziekenhuis is voor de afdelingen SEH (spoedeisende eerste hulp, red.) en acute verloskunde voor 400 mensen in de regio. Dat betekent dat de afdeling voor acute verloskunde in Winterswijk niet kan sluiten.'

Uitgesloten

De minister stemt in met een voor beide ziekenhuizen strategische koers voor de toekomst, maar schrijft dat de limiet van 45 minuten het uitgangspunt blijft, ook in de nieuwe situatie na 2025. 'Ik heb de raad van bestuur ervan op de hoogte gesteld dat het uitgesloten is dat de acute verloskunde in Winterswijk kan sluiten, zolang er niet aan deze voorwaarden voldaan is. De gevolgen voor de toegankelijkheid (SEH, acute verloskunde) moeten dus eerst nog worden onderzocht en ook de bereikbaarheid van de toekomstige situatie moet opnieuw in kaart worden gebracht', aldus Bruins in de brief.

Hij dringt er bij Santiz, het overkoepelende bestuur van beide ziekenhuizen, op aan het besluit over de toekomst door te schuiven. Het bestuur is van zins op 20 februari wereldkundig te maken dat de verloskunde en de kinderafdeling op termijn van het SKB naar het Slingeland worden overgeheveld.

De minister pleit voor meer overleg en uitstel, zo antwoordde hij dinsdagmiddag tijdens het vragenuurtje in de Tweede Kamer op vragen van CDA-Kamerlid Joba van den Berg.

Pas op de plaats

Burgemeester Joris Bengevoord van Winterswijk is blij met de reactie van minister Bruins. 'Als gemeentes hebben we maandagmiddag tijdens het gesprek met het bestuur van Santiz ook om een pas op de plaats gevraagd', zegt Bengevoord. 'Precies wat de minister nu ook wil.'

Ook is Bengevoord verheugd over de brief van Bruins aan de Tweede Kamer: 'Vooral over het feit dat het ziekenhuis in Winterswijk een cruciale functie heeft voor 400 mensen in de regio. Het mooiste is dat de minister het bestuur van Santiz oproept in overleg te gaan en een pas op de plaats te maken. Dat is goed nieuws.'

