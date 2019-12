Wie heeft Betty Cohen gekend?

Tijdens de Stadsvertelling van zondag 5 januari in Gasthuiskerk Doesburg worden filmbeelden getoond van een interview met Betje (Betty) Cohen.Zij werd op 6 oktober 1921 in Doesburg geboren en woonde met haar ouders, haar drie broertjes en twee zusjes in de toenmalige Beitelstraat.

Haar vader, de in 1897 in Doesburg geboren Casper Jacob Cohen, had samen met zijn vader een winkel in onder andere manufacturen en dames-, heren-en kinderkleding. Beide Cohens waren actief in de Doesburgse gemeenschap. Betjes opa maakte deel uit van het bestuur van Doesburg en

Oranje en zat samen met zijn zoon ook in het Doesburgse winkelweekcomité.

Het team van HetHuisDoesburg heeft al veel informatie verzameld over de familie Cohen maar is benieuwd of er nog Doesburgers of anderen zijn die

zich de familie, en met name Betje en haar jongere zusje Roosje herinneren.



Heeft u herinneringen aan Betje, Roosje of de familie? Reageer dan hieronder.