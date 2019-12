Bestuurder Lingecollege: mede-financiering Provincie voor nieuw schoolgebouw gewenst

Het Lingecollege Tiel heeft een nieuwe bestuurder, Toine Schinkel. Hij heeft veel ambities voor de school voor het voortgezet onderwijs in Tiel. “De uitdaging voor het Lingecollege zijn de huisvesting voor het Lingecollege en hoe zijn we onderdeel van de Tielse maatschappij kunnen zijn”. Voor de huisvesting gaat Schinkel met ROC Rivor en de gemeente Tiel onderzoeken of het voor het beroepsonderwijs (VO en MBO) nieuwe huisvesting gerealiseerd kan worden.

“In Tiel is er bereidheid om met elkaar tot een goede oplossing te komen en de ambitie is actueler dan ooit”. Voor de financiering ziet Schinkel een actieve lobby naar de provincie. Volgens Schinkel staat de provincie positief tegenover de onderwijs ontwikkelingen in Tiel en zien daarvan het belang in en willen dat ondersteunen.

Schinkel zegt dat hij niet alleen een man van de bestuurlijke dossiers is. Hij is kritisch over de budgetten die er voor het onderwijs beschikbaar zijn om te kunnen bouwen aan een kenniseconomie. “We investeren te weinig in onderwijs en we hollen het beroep van docent op alle niveaus uit. We vragen steeds meer en zijn steeds minder bereid de middelen er tegenover te zetten”.

Schinkel wil in het onderwijs graag werken op basis van verdiend vertrouwen. Voor de samenleving is zijn boodschap dat Lingecollege een school is voor alle kinderen. Hij benadrukt het belang van de sociale context waarin kinderen opgroeien en waar zijn school onderdeel van uit maakt. Als bestuurder wil hij “het hitteschild zijn naar de onderwijsinspectie” die steeds meer verantwoording vraagt aan docenten. De aandacht van docenten moet wat Schinkel betreft naar leerlingen gaan.

Schinkels deed zijn uitspraken in het programma Het Koetshuis van RegioTV Tiel, dat u hier kunt bekjken: