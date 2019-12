Legende Hazem Emam geniet bij De Graafschap

'Twintig jaar is heel lang, maar ik waardeer het warme welkom dat ik hier krijg', vertelt Emam, die het stadion nauwelijks herkende na de verbouwing rond de eeuwwisseling. 'Ik ben heel blij dat ik weer terug ben.' Emam werd in 1999 door het Italiaanse Udinese verhuurd aan De Graafschap binnen een samenwerkingsverband en speelde in totaal anderhalf seizoen in Doetinchem. De creatieve middenvelder scoorde onder meer twee treffers in een 2-2 gelijkspel tegen Vitesse. 'In deze periode deden we het goed, ook tegen grote clubs', zegt de Egyptenaar, die zich een 3-4 verlies tegen Feyenoord en een 1-1 gelijkspel tegen Ajax herinnert. 'Ik denk dat mijn ploeggenoten en ik het goed hebben gedaan.'



Door zijn goede prestaties bij De Graafschap speelde Emam zich in de kijker bij de topclub uit Amsterdam. De transfer naar Ajax was zo goed als rond na gesprekken met Danny Blind, toen verantwoordelijk voor het spelersbeleid, maar zijn Italiaanse club Udinese gooide roet in het eten. 'Alles was al in kannen en kruiken, zelfs het nummer waarmee ik zou spelen', vertelt de 88-voudig international van Egypte. 'Toen zei mijn management dat het lastig was omdat Udinese veel geld vroeg. Ajax kon dat geld niet betalen. Het was een droom, maar het is niet gebeurd.'



Legende in Egypte

Na zijn vertrek uit Europa keerde Emam terug bij zijn oude liefde Zamalek. Hij speelde vervolgens tot 2008 voor de Egyptische topclub, naast zijn wedstrijden voor de nationale ploeg. In eigen land is hij met 1,6 miljoen volgers op Instagram een ware legende. 'Ik weet niet of mensen hier dat beseffen, maar ik ben heel trots dat ik zo lang voor Zamalek heb mogen spelen. Het is een van de grootste clubs in het Midden-Oosten en in Afrika. Maar ik ben ook heel trots dat ik onderdeel ben geweest van De Graafschap.'



Meer oud-spelers naar Vijverberg

De komst van Emam kwam tot stand door een samenwerking tussen de erfgoedcommissie, supportersgroep Oldies DTC en De Graafschap zelf. 'Dit was eigenlijk ook voor ons een test', vertelt Gerrit Kornegoor, lid van de erfgoedcommissie. In de toekomst willen ze vaker oud-spelers terughalen, waarbij Kornegoor al voorzichtig denkt aan Eric Viscaal, Edwin Godee en Hans Polko. 'Oud-spelers zijn immaterieel erfgoed', vindt Kornegoor. 'Het is wel een ambitie waar we mee bezig zijn, maar we moeten eerst het bezoek van Emam evalueren.'