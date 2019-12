Minister Bruins over uitkleden ziekenhuis Winterswijk: 'Geen overhaaste beslissingen'

Minister Bruno Bruins van Medische Zorg gaat zich bemoeien met de plannen om de afdeling verloskunde en kinderafdeling van Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) in Winterswijk te verplaatsen naar Doetinchem. Het ziekenhuisbestuur wil in februari al een knoop doorhakken, maar dat vindt de minister te snel.

Tijdens het vragenuurtje in de Tweede Kamer uitten verschillende Kamerleden hun zorgen. 'Het is goed dat er wordt nagedacht over de toekomst', vindt minister Bruins. 'Als er zoiets gebeurt in het zorglandschap, moet dat met alle betrokken worden besproken. Dit is niet het begin van het einde.'

'Nogal op een drafje'

Bruins laat weten dat hij eerder in gesprek was met het Haaglanden Medisch Centrum in Den Haag. Dat ziekenhuis zou ongeveer driekwart jaar de tijd nemen voor een soortgelijke beslissing.

'Winterswijk wil in februari al een besluit nemen. Ik vind dat dat nogal op een drafje is. Daarom wil ik een gesprek voeren met de Achterhoekse ziekenhuizen en benadrukken dat men de tijd moet nemen om met de omgeving te spreken over de ontwikkeling.'

Nog geen garantie voor zorg

'Wil je van Winterswijk naar het ziekenhuis in Doetinchem, ben je drie kwartier onderweg', stelt Maarten Hijink, een SP-Kamerlid dat is geboren in de regio. 'Als je achter een trekker rijdt, duurt het een uur. En dat is heel reëel als je daar woont.'

Hij vroeg de minister of hij kan garanderen dat er op twee locaties in de Achterhoek de juiste zorg wordt aangeboden, zodat mensen op tijd hulp kunnen krijgen. 'Ik kan de garantie over behoud van acute verloskunde en klinische geneeskunde vragen aan het ziekenhuis, maar ik kan hem zelf nog niet geven.'

Volgens Chrit van Ewijk, voorzitter van de raad van bestuur van de Achterhoekse ziekenhuizen, is het nog niet meer dan een plan. 'De komende vijf jaar verplaatsen we die afdelingen helemaal niet, maar wij kijken vooruit naar hoe we van 2025 tot 2030 de ziekenhuizen inrichten', zei hij eerder.

