Allach wil 2020 met nieuwe trainer starten: 'We zien wel waar ik die haal'

Oosting stapte dinsdagmorgen voor het eerst als eindverantwoordelijke het veld op bij Vitesse. De aanstelling van de trainer van Jong Vitesse als interim voor het eerste elftal kwam als een verrassing, omdat de verwachting was dat clubicoon Edward Sturing de tijdelijke honneurs zou gaan waarnemen. Volgens de club zou Sturing hebben bedankt.

Bekijk de video over Joseph Oosting. De tekst gaat daaronder verder.

'Sturing heeft zijn redenen'

Volgens Allach is het niet gek dat Sturing niet wil instappen als hoofdtrainer. 'Ik vond het hele goede redenen waarom Edward niet wilde', aldus Allach. 'Het is meer dan logisch dat we hem hebben gepolst. Ik ga de redenen niet benoemen, dat is iets tussen hem en mij. Ik begrijp ze wel', bleef de technisch directeur onduidelijk over de situatie.

Sturing stapte in het verleden meerdere keren tijdelijk in als hoofdtrainer bij Vitesse. 'We zijn dat eens gaan tellen, en dat is toch behoorlijk wat keren geweest', zegt Allach. De technisch eindverantwoordelijke wil er niet op ingaan of Sturing alleen zou willen instappen bij een langere verbintenis dan dit seizoen. 'Zover kijk ik op dit moment niet.'

De nieuwe Vitesse-trainer Joseph Oosting. Foto: Omroep Gelderland

'Oosting kent onze visie'

Dat Joseph Oosting nu de leiding over het eerste elftal krijgt, vindt Allach logisch. 'Hij is betrouwbaar, werkt al jaren bij de club en kent onze visie en cultuur. Hij wordt gewaardeerd.' Toch blijft het voor Oosting bij een tijdelijke overname. 'Het is voor vier weken, maximaal tot de winterstop.' Oosting beschikt namelijk niet over de juiste papieren en heeft tot eind december dispensatie van de KNVB.

Op advies van Allach wordt Tim Cornelisse nu assistent-trainer. 'Wij vinden intern namelijk dat hij goed bezig is', legt Allach uit. 'Hij wilde er ook graag bijkomen.'

De technisch directeur wil niet zeggen of hij oud-speler en jeugdtrainer Theo Janssen heeft gepolst voor de job. 'Ik vertel liever wie het wel gaat doen, in plaats van op de namen ingaan die het niet gaan doen', ontwijkt Allach de vraag over Janssen. Maar tussen de regels door kon er wel uit opgemaakt worden dat Janssen niet is gepolst.

'Waar ik de nieuwe trainer haal, zien we wel'

Allach benadrukt dat er in 2020, bij de start van de tweede seizoenshelft, een nieuwe hoofdtrainer aan het roer moet staan. 'Waar ik die vandaan ga halen, dat zien we wel', zegt de technisch directeur. Maurice Steijn wordt van buitenaf al als optie genoemd, maar Allach wil dat bevestigen noch ontkennen. 'Dan moet ik er een cliché antwoord uitgooien dat ik hier niet op ga antwoorden.'

Allach ging wél nog kort in op het opstappen van Leonid Slutskiy, wat volgens de technisch directeur geen verrassing meer was. 'Ik ben daar niet van geschrokken, nee. Maar het was niet fijn. We kunnen na vijf nederlagen toch praten van een crisis.'

Zie ook: