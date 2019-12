Lerarentekort bij jou op school? Meld het bij Omroep Gelderland!

Het lerarentekort wordt in december pijnlijk duidelijk. Veel basisscholen hadden er al last van, maar zodra de griepgolf uitbreekt wordt het voor veel scholen een nog grotere uitdaging om voor elke klas een docent te hebben. Om het tekort nog beter in beeld te brengen opent Omroep Gelderland een meldpunt.

We doen dat in samenwerking met alle andere regionale omroepen en met het landelijke meldpunt lerarentekortisnu.nl.

De site werd jaren geleden in het leven geroepen door docent Eddy Erkelens uit Polsbroek. Hij wil met het meldpunt aandacht blijven vragen voor het nijpende tekort in het onderwijs. 'Traditioneel komen de meldingen in december op gang. Je ziet dan dat de griepgolf begint en dat er direct uitval merkbaar is', zegt Erkelens. 'Omdat onderwijsminister Arie Slob het tekort vooralsnog weigert in kaart te brengen, doen we het zelf maar.'

Hoewel het erop lijkt dat er in Gelderland nog geen acute problemen zijn, willen we ouders, leraren en schoolbesturen vragen om situaties te melden. Staan er bijvoorbeeld noodgedwongen onbevoegden voor de klas, worden er klassen verdeeld over andere groepen of worden kinderen naar huis gestuurd, omdat er niemand is die hen les kan geven? Geef dat aan ons door via ons meldpunt.