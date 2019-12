VVV in Doesburg voorlopig gered

De VVV in Doesburg is voorlopig uit de financiële problemen. De VVV krijgt in 2020 25 duizend euro extra subsidie van de gemeente en is daarmee komend jaar in ieder geval gered.

door Lonneke Gerritsen

De 25 duizend euro komt bij de reguliere subsidie van 20 duizend euro. Het extra geld is nodig omdat er steeds meer toeristen naar Doesburg komen, waardoor de werkzaamheden van de VVV toenemen. Bovendien is de organisatie geprofessionaliseerd en dat brengt meer administratie met zich mee.

Meer toeristen, minder inkomsten

Vorig jaar kreeg de VVV 15 duizend extra van de gemeente en werd 15 duizend uit de eigen reserves van de VVV gehaald. Maar dat laatste kan niet meer. De VVV krijgt minder inkomsten door de omschakeling van vereniging naar stichting en omdat de verkoop van boeken en VVV-bonnen terugloopt. De VVV is zelf ook op zoek naar bezuinigingsmogelijkheden maar deze zijn zeer beperkt of ongewenst.

Bestuurslid Dorine Lensink is blij dat de VVV volgend jaar in ieder geval door kan: 'Met het extra geld kunnen we nu in ieder geval de uren voor de betaalde krachten uitbreiden, want dat is hard nodig.' Maar daarnaast moet er ook naar de toekomst worden gekeken. 'Dit is voor één jaar, volgend jaar zitten we weer met hetzelfde probleem.'

Toekomstbestendig

Het VVV-bestuur gaat dan ook in gesprek met de gemeente over structurele oplossingen, ook wat betreft de locatie. Nu zit het kantoor naast de Gasthuiskerk, maar dat is volgens Lensink klein en gehorig. 'In de zomer staan de toeristen soms buiten in de rij.'