NK Atletiek in 2022 naar Apeldoorn

De NK Atletiek Outdoor in 2022 is toegewezen aan atletiekvereniging AV'34 in Apeldoorn.

Voorzitter Pierre van Rijn van AV’34 is blij dat het bid van de club is gehonoreerd en AV’34 dit evenement in 2022 mag neerzetten. Al jaren organiseert AV'34 de indoorversie van de NK in het Omnisport. 'Hier staat dan ook een strakke- en ervaren organisatie. Ook hier komen alle topatleten uit Nederland. Met onder andere deze ervaring en onze prachtige accommodatie van AV’34 in het Orderbos gaan we ons klaarmaken voor een nog groter evenement dat voor het laatst in 1999 bij AV’34 met succes heeft plaatsgevonden.'

Naast het enthousiaste van de gemeente en financiële medewerking hierin is er ook samenwerking op organisatorisch vlak. Zo zal er zeker ook een city-event en allerlei neven activiteiten plaatsvinden in de stad en rondom de accommodatie. 'Met dit evenement erbij kunnen we bevestigen dat Apeldoorn een echte atletiekstad is', aldus Van Rijn.