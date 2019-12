Restaurant in Twello opent na grote brand opnieuw de deuren

Mark Daley, uitbater van het restaurant dat vorig jaar in vlammen opging, kan niet wachten om weer aan het werk te gaan. Zaterdag opent hij onder een nieuwe naam, De Patron, de deuren. Op de oude vertrouwde plek in het centrum, maar in een compleet nieuw jasje.

Historisch gebouw

'In mei 2018 zag het er heel slecht uit. Dat is heel moeilijk, ik was er kapot van.' Voor z'n neus zag Daley alles vergaan. 'Het pand was total loss, er was niks meer te redden.' Een elektrische technische storing was de boosdoener, waardoor aan het drukke horecaleven van de uitbater plots een einde kwam. 'Dan is er in één keer niks meer.'

Daley begon in 2001 als chef-kok bij De Vier Seizoenen. Sinds 2011 is hij ook de exploitant van het restaurant. Het monumentale pand staat in het oude centrum van Twello. Vroeger deed het gebouw dienst als een patronaat, voor onderwijs voor jongens. Omwonenden reageerden dan ook geschokt toen ze het pand, dat naast restaurant onderdak bood aan feesten en trouwerijen, vorig jaar in rook op zagen gaan. 'Heel veel mensen hebben ons weten dat ze blij zijn dat we doorgaan', aldus Daley.

'Het was al snel duidelijk dat er een herstart zou komen, want Elizen Vastgoed hecht veel waarde aan dit pand. Het is één van de mooiste plekken in Twello, dus die willen ze graag behouden.' Voor Daley stond het dan ook al snel vast dat ook hij door zou gaan. 'Je moet verder, stoppen was geen optie.'

Niet de eerste keer

De heropening van het restaurant aan de Kerklaan zal bij veel Twellonaren herinneringen oproepen aan een paar jaar geleden. In 2016 sloegen namelijk de vlammen uit het dak bij een ander restaurant in het dorp. Op de buitenmuren na brandde restaurant Swinckels volledig af. Na een jaar hard werken opende ook deze horecazaak opnieuw haar deuren.

Na de brand bij de Vier Seizoenen zocht Daley contact met de eigenaar van Swinckels. 'Ik heb een kop koffie gedronken met Sander, want hij heeft het al een keer meegemaakt.' De horecaondernemer wist hierdoor iets beter waar hij na de brand moest beginnen. 'Hij heeft me op weg geholpen en vertelt waar ik op moet letten, dat was wel heel fijn.'

Opening

Het personeel van De Patron is druk bezig om alles gereed te maken voor de opening a.s. zaterdag. Het servies wordt opgepoetst, de bar geïnstalleerd en de laatste muur krijgt nog een likje verf. 'Binnen is alles op orde, maar we moeten nog wel een beetje finetunen', vertelt Daley. Vanaf zondag kunnen de gasten weer zeven dagen per week aanschuiven voor zowel lunch als diner.

