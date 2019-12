Provincie gaat verkeer richting Eerbeek monitoren

Uit analyse blijkt nu dat het model voor een deel van de maatregelen geen betrouwbare verkeersprognose geeft.

Het verkeer neemt in Loenen veel minder af dan uit het model bleek. Om een goede inschatting te kunnen maken van het effect van maatregelen wordt het verkeersmodel nu verfijnd. Het aanpassen van het wegennet waaronder de N786 is één van de projecten in het programma Eerbeek-Loenen 2030. De N786 loopt van Apeldoorn via Loenen, Eerbeek en Laag Soeren naar Dieren.

Traverse Dieren ontlast Laag Soeren

Een ander doel van de wegmaatregelen in de regio is het vrachtverkeer verminderen in Laag Soeren. Er wordt nog maar kort geteld, maar het lijkt erop dat door de aanleg van Traverse Dieren het verkeer in deze kern al voor een deel is afgenomen. Daarnaast wordt ook het groot asfaltonderhoud, dat in 2021 gepland staat, in het onderzoek meegenomen.