Kerstboom kopen? Hierop moet je letten!

Voordat je naar een kweker of een ander verkooppunt gaat kun je al nadenken over het soort kerstboom.

Met of zonder kluit?

Een boom met kluit heeft een beter naaldbehoud, maar je moet dan wel op een aantal dingen letten. Zo moet de kluit ongeveer even zwaar zijn als de boom. Dit kun je testen door de boom vlak boven de kluit vast te pakken en horizontaal te houden. De boom moet dan ongeveer in balans blijven.

Naaldvaste boom of sterke geur?

De groene fijnspar, de traditionele kerstboom met naalden die prikken, ruikt het sterkst. Helaas vallen die naalden ook sneller uit. Daarentegen blijven de naalden van een Nordmann beter zitten, maar die ruikt dan weer minder sterk. Voor ieder wat wils dus!

Passen en meten

Bepaal de plek in huis waar de boom moet staan en meet hoe hoog en hoe breed de boom moet zijn. Het is natuurlijk een nachtmerrie als de boom uiteindelijk niet in de woonkamer blijkt te passen.

Schud even met de boom

Ben je bij de verkoper? Kijk dan even wat er gebeurt als je aan de boom schudt. Vallen er veel naalden uit, dan is de boom niet meer vers en heb je te maken met een afdankertje. Daarnaast is het altijd goed om te letten op de bovenste takken. Past de piek er wel op? Of zijn er meerdere takken in de top?

Laat je boom even wennen

Als je de boom eenmaal hebt aangeschaft, kun je 'm het best even een dag laten acclimatiseren in een koele berging of garage. Daarna kun je hem neerzetten in je (woon)kamer in optuigen.

Geef je boom water

Houd de boom constant vochtig, een halve liter per dag is voldoende. Veel mensen denken dat ze een afgezaagde boom geen water hoeven te geven, maar niets is minder waar. Zaag de onderste 5 centimeter van de stam af voordat je 'm in de standaard zet. Zorg wel dat er een waterreservoir onder zit, zodat je de boom water kunt geven.

Zet 'm niet bij de verwarming

De boom moet zo ver mogelijk van warmtebronnen zoals de verwarming worden geplaatst. Als je vloerverwarming hebt, kun je het best een stukje aluminiumfolie onder de boom leggen. Dan trekt de warmte niet direct onder de boom door, maar langs de boom heen. Zo blijft de boom langer mooi. Het is ook belangrijk dat de boom voldoende licht krijgt. Te fel licht, zoals direct zonlicht, is echter niet goed voor de boom. Ook is een tochtvrije plek heel belangrijk.

Voedingstabletten

'Ik geef mijn klanten er ook altijd een setje voedingstabletten bij, maar of ze die ook daadwerkelijk gebruiken is aan de klant zelf', aldus Gert. En zo is het maar net. Een boom verzorgen vergt wel een beetje energie van de eigenaar.