Molen de Hoop weer prachtig verlicht.

Daar krijgen zij het bijzondere verhaal over de molen te horen. De vrijwillige chauffeurs die onderweg al de nodige, soms met veel humor doorspekte verhalen over de omgeving vertellen hebben in deze een belangrijke rol. Verder was er dit jaar een fietstocht georganiseerd die langs vier molens leidde. Drie molens in de gemeente Nunspeet waaronder dus Molen de Hoop en de watermolen in Staverden. Een succesvolle dag voor alle molens.

Volgens Jeanet Beelen die ook het winkeltje beheerd in de molen is het zonder de vrijwilligers, zo’n tien in totaal, niet te doen om alles lopende te houden. De bak-producten lopen goed maar ook de verse thee en de vogels die van cortenstaal zijn gemaakt. Die roesten wel maar vergaan niet. Als er een vrienden of familie uitje is in de molen ruiken de mensen bij binnenkomst al de vers gebakken cake van de dames, altijd een succes. Daarna krijgen zij het verhaal vertelt door een molenaar over de molen en kunnen zij vragen stellen. Ook is er een Powerpoint-presentatie over de historie van de Hoop te zien.

Molen de Hoop is buiten het seizoen open op vrijdag en zaterdag van 12.00 tot 16.00 uur.