Unieke foto: Duits marineschip met geschut bij Arnhemse Rijnbrug

Op de foto is een langgerekt vaartuig te zien dat aangemeerd ligt vlakbij de Rijnbrug tegenover het vroegere slachthuis. De opname is opgedoken in het NIOD-fotoproject 'De Tweede Wereldoorlog in 100 foto's'.

De foto is gemaakt door Frits Wigbout, zoon van het hoofd van de technische dienst van het slachthuis aan de Nieuwe Kade. De familie Wigbout woonde op de bovenverdieping van een grote dienstwoning bij het bedrijf. Vanuit een klein raam op de zolder fotografeerde Frits de brug en wat er op de Rijn gebeurde. Ook de opgeblazen Rijnbrug in mei 1940 werd door hem vastgelegd.

De Kriegsmarine speelde rondom Arnhem een belangrijke rol omdat de militairen onder meer de FLAK's rondom de stad gebruikten en onderhielden. Ook werden Duitse soldaten uit de zogeheten Schiffs-Stamm-Abteilungen als infanterist ingezet tijdens de Slag om Arnhem.

Tekst loopt door onder de foto:

Nieuwe Kade nr. 5, dienstwoning slachthuis, Frits fotografeerde vanuit een bovenraam - foto Frits Wigbout

Bevriend met de bekende fotograaf Pieter de Booys

De jonge Wigbout maakte veel meer opnames in Arnhem (en ook in Rheden) tijdens en vlak na de oorlog. Toen hij was geslaagd voor de HBS kreeg hij van een arts een bewijs dat hij ongeschikt was voor de Arbeitseinsatz. Hij meldde zich wel aan als vrijwilliger voor de brandweer en kon zo ook op plekken komen die voor anderen verboden waren.

Frits was bevriend met de bekende Arnhemse fotograaf Pieter de Booys die hem een keer fotografeerde bij Velperpoort vlak na de bevrijding.

Tekst loopt door onder de foto:

Frits Wigbout bij Velperpoort. Foto: P.J. de Booys/Gelders Archief

De foto van het Duitse schip is geüpload via Gelderland herdenkt en doet mee in de verkiezing van de mooiste 50 Gelderse oorlogsfoto's.