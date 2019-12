Trouwstoet blokkeert kruising in centrum van Doetinchem

'Wij hebben filmopnames gemaakt van de stoet', zo laat een woordvoerder van de politie weten over de situatie op de kruising van de Rozengaardseweg met de Dr. Huber Noodtstraat. 'Daarop zijn ook gedragingen gezien die strafbaar zijn of kunnen zijn. Soms ook in combinatie met andere feiten.'

Geen vergunning

De opnames zullen gebruikt worden om over te gaan tot het beboeten van deelnemers aan stoet, aangezien er volgens de gemeente geen vergunning was aangevraagd voor de festiviteiten. 'De afhandeling van deze strafbare feiten en het uitschrijven van eventuele verkeersboetes zijn nog in behandeling bij deze agenten', aldus de politie.

In het algemeen is er volgens de politie weinig aan de hand bij dergelijke stoeten. 'Mensen zijn blij en opgetogen', zo laat de woordvoerder weten. 'Maar in sommige gevallen, zo ook deze situatie, komt het in de knel met de algemene verkeersveiligheid en ontstaan er gevaarlijke situaties of overlast voor andere weggebruikers.'