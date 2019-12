Bennekommer Van Wonderen stopt als assistent van Koeman

'Ik had het gevoel dat ik onvoldoende mijn ei kwijt kan in deze functie', zegt de 50-jarige trainer. 'Daardoor merkte ik dat ik niet meer helemaal gelukkig was in mijn werk.'

Van Wonderen werkte al bij de KNVB als coach van Oranje onder 17 jaar toen Koeman hem begin vorig jaar vroeg assistent te worden bij het 'grote' Oranje. Daar kwam later ook Dwight Lodeweges bij. Onder leiding van Koeman kwalificeerde het Nederlands elftal zich voor het EK van volgend jaar.

'Erg jammer'

'Natuurlijk is het erg jammer dat Kees ons verlaat', zegt bondscoach Ronald Koeman over zijn vertrek. 'Hij had vanuit zijn functie een goede inbreng in onze staf.'

De Bennekommer was eerder onder meer assistent-trainer bij FC Twente. Als speler kwam Van Wonderen in actie voor NEC, NAC Breda en Feyenoord. Bij de Rotterdammers won hij onder meer de landstitel en in 2002 de UEFA Cup.

