Eis: zes jaar cel voor gewelddadige ontvoering Nunspeet

Volgens de advocaat-generaal heeft de man gedreigd de gegijzelde te doden en in brand te steken, en ook de kinderen van het slachtoffer erbij betrokken.

'Ik heb veel zorgen over het extreme geweld dat is gebruikt', voegde de advocaat-generaal daaraan toe. Hij wees er bovendien op dat de Tilburger een enorm strafblad heeft met veel geweld. Ook zat DNA van de verdachte overal in de auto die is gebruikt bij de ontvoering en op allerlei spullen.

Advocaat: bewijs flinterdun

De advocaat van de Tilburger zegt dat de bewijzen flinterdun zijn. Getuigen zeggen bijvoorbeeld dat ze hem aan het loopje en ringbaardje menen te herkennen op het filmpje. De één omschrijft hem als donker getint, de ander als Oostblokker. Dat is hij allebei niet. Dus vindt de advocaat de verklaringen van getuigen niet overtuigend.

Tegen een vrouw uit Oss is drie maanden cel met aftrek van voorarrest geëist. Ze wordt verdacht van wapenbezit. Ze zou een doorgeladen pistool in een open kast in haar woonkamer hebben gehad. Ze heeft al drie maanden gezeten.

Vrijspraak door rechtbank

Naast de man uit Tilburg staat ook een Bredanaar terecht. De rechtbank sprak beiden vorig jaar vrij, omdat volgens de rechters niet kon worden vastgesteld dat zij bij de ontvoering en/of gijzeling betrokken zijn geweest.

Het slachtoffer werd drie jaar geleden ontvoerd door gemaskerde personen die zich voordeden als leden van een arrestatieteam. Aanleiding zou een hoogoplopende ruzie op de drugsmarkt zijn.

Urenlang mishandeld

De ontvoering kreeg veel aandacht omdat werd gefilmd hoe het toen 53-jarige slachtoffer in Nunspeet was klemgereden en door gemaskerde mannen uit zijn Mercedes werd gehaald. De vastgebonden zakenman werd urenlang vastgehouden en mishandeld.

De ontvoerders zouden het slachtoffer naar een loods hebben gebracht en daar hebben gedreigd hem in brand te steken. Later werd hij geblinddoekt in de buurt van het Noord-Brabantse Drunen vrijgelaten.

10 miljoen euro

Na ruim zes weken zouden de verdachten geprobeerd hebben het slachtoffer en zijn zakenpartner af te persen via brieven. Daarin werd opgedragen om drugs onder de marktwaarde te verkopen en een bedrag van 10 miljoen euro te betalen.

De politie arresteerde in totaal zeven verdachten uit het Rotterdamse en Brabantse woonwagenmilieu. De rechtbank veroordeelde geen enkele verdachte voor de gijzeling.

