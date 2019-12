Nijmeegse verenigingen verliezen inkomsten door wegvallen oud papier

Door een tekort aan chauffeurs voor de avonduren en het weekend is afvalverwerker DAR dit jaar overgegaan naar inzameling overdag met eigen beladers. Want tijdens die uren kunnen verenigingen geen vrijwilligers leveren. Dat betekent dat er minder routes overblijven waar vrijwilligers van verenigingen zelf nog oud papier kunnen ophalen, dus minder geld voor de verenigingskas.

Overgebleven routes verdeeld

De DAR heeft de routes waar ze zelf oud papier ophaalt evenwichtig verdeeld over de zes gemeenten in het werkgebied: Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen, Nijmegen en Wijchen. Voor Nijmegen betekent dit dat nog 66 van de voorheen 143 routes over zijn, die zijn verdeeld over de 43 verenigingen in Nijmegen.

Begrip

Wethouder Bert Velthuis heeft de verenigingen ingelicht over deze nieuwe werkwijze. 'Hoewel het geen positieve boodschap was, was er begrip voor de problematiek en draagvlak voor de voorgestane herverdeling van routes over de 43 verenigingen en de compensatieregeling '