Winkel met bizarre muziekinstrumenten verhuist naar Zeeland

Van Ettinger moest in oktober noodgedwongen zijn winkelpand in Epe verlaten omdat deze gesloopt wordt. Hij huurde het pand antikraak en had dus geen andere keuze dan verhuizen. ‘We wonen nu tijdelijk antikraak in het voormalige belastingkantoor in Apeldoorn’, vertelt Van Ettinger. ‘Gelukkig hebben we een pand in Zaamslag kunnen kopen. Het is prettig om iets voor jezelf te hebben.’

Verbouwen

Het nieuwe pand aan de Rozemarijnstraat in Zaamslag moet nog wel de nodige verbouwing ondergaan, maar daar zit de muziekliefhebber niet over in. ‘De komende maand zullen we gaan klussen. Het is nu nog heel kaal, maar we gaan er een mooie winkel van maken. Maar we hebben geen haast.’

Toch kunnen niet alle instrumenten uit Epe mee verhuizen. ‘We hebben veel instrumenten verkocht, dus de voorraad is een stuk minder geworden. Het pand in Zaamslag is een stuk kleiner dan in Epe, maar het is meer dan voldoende.’

Kust

Van Ettinger kijkt met een dubbel gevoel naar de verhuizing van Gelderland naar Zeeland. ‘Epe ga ik wel missen. Vooral het mannenkoor waar we altijd Ierse drank liederen zongen. Ik houd van de rust en de bomen, maar de zee vind ik eerlijk gezegd ook ontzettend fijn.'

‘In mijn jeugd gingen we altijd op vakantie naar Waddeneilanden. Dus ik heb een groot deel van mijn jonge jaren op het strand doorgebracht’, vertelt Van Ettinger. ‘Het voelt dus goed om aan de kust te wonen. Het is hier prachtig.’

Ondanks dat de afstand tussen Zaamslag en Epe hemelsbreed ongeveer 185 kilometer is, denkt Van Ettinger dat zijn klanten hem alsnog blijven vinden. ‘Online heb je natuurlijk geen last van de reisafstanden’, grapt hij. ‘In Epe hadden we veel klanten uit het toerisme. Mensen die de winkel zagen en uit verbazing en nieuwsgierigheid een kijkje kwamen nemen. Ook hier komen veel toeristen. België is op fietsafstand en in de zomer komen veel Duitsers de Nederlandse kust bezoeken.’