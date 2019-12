Hoelang blijft Joseph Oosting trainer van Vitesse? 'Dat ligt aan Allach en de KNVB'

Gisteravond werd Joseph Oosting bericht met het feit dat hij vandaag aan de bak mocht. 'Ik was verrast dat ze bij mij uitkwamen. Ik had gedacht dat ze bij Sturing uit zouden komen, maar uiteindelijk kwamen ze bij mij. En dan vind ik dat ik het verplicht ben om de club te helpen.'

Voor de Emmense trainer wel een bijzondere stap. 'Ik werk al jaren hier in de jeugdopleiding en dan nu voor het eerste elftal. Dat is bijzonder.'

'Wat nodig is, is winnen'

Van Oosting hoeven we verder nog geen grote uitspraken te verwachten, evenmin wil de kersverse hoofdtrainer praten over zijn tactiek of strijdplan. 'Dat bespreek ik eerst met onze staf. Ik kan je wel vertellen dat we gaan voetballen in de kwaliteiten van onze spelers. Daar moeten we resultaat mee gaan halen, want we zitten in een crisis en daar moeten we samen proberen uit te komen.'

Hoe dat gaat gebeuren? 'Wat deze groep nodig heeft is zo snel mogelijk winnen.'

Tim Cornelisse

Dat gaat hij in ieder geval hulp bij krijgen van Tim Cornelisse, die assistent-trainer wordt. 'Daar kwam Mo Allach mee. Cornelisse zit, net zoals ik ook al jaren, bij de club.' De rest van de staf wordt gevormd door Nicky Hofs, Raimond van der Gouw en Jan van Norel.

Hoelang?

Dan blijft er nog één vraag over. Hoelang blijft Oosting trainer bij Vitesse? Hij heeft namelijk geen papieren om het eerste elftal te trainen, daarom heeft hij dispensatie gekregen van de KNVB.

'Dat is uiteindelijk vier weken mogelijk', zo vertelt technisch directeur Mo Allach. 'In die tussentijd gaan we op zoek naar een trainer van buitenaf. Ik ga niet in op namen, want die vragen kan ik de komende vier weken dan telkens gaan beantwoorden.'

Voor Oosting is het dus nog even afwachten hoelang hij er echt zal zitten. 'Ik vind het mooi van de KNVB dat ik dispensatie heb gekregen, maar het kan twee, drie of vier weken duren dat ik hier zit. Dat ligt dus aan Allach en de KNVB', aldus de voormalig coach van Jong Vitesse.