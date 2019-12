Harderwijk was niet alleen een handelsstad, maar ook een studentenstad

In de tijd van de universiteit zijn er zo'n vierduizend studenten gepromoveerd. Harderwijk kreeg de universiteit na een uitgebreide lobby. 'We waren aan het concurreren met Nijmegen, die wilde graag ook een universiteit', vertelt Liek Mulder van de Gelderse Academie in het programma Ridders van Gelre. 'Uiteindelijk heeft de stad heel goed gelobbyd.'

Van de universiteit zijn alleen nog wat kleine dingen in het museum en enkele gebouwen over. Waaronder een torentje, wat werd gebruikt als gevangenis. 'Er waren nogal wat studenten die teveel dronken of kippen stalen.' Daarvoor was er een speciale rechtbank die gezag had over de studenten. 'Die sloot ze dan een paar dagen, of een nacht, op.'

Bekijk hier de hele uitzending van Ridders van Gelre.