Nijmeegse cliënten tevreden over Wmo- en Jeugdhulp

Nijmegenaren die hulp krijgen vanuit de Wet maatschappelijke onderstreuning (Wmo) zijn daar tevreden over, maar minder over het regelen ervan. Hetzelfde geldt voor cliënten van Jeugdhulp. Dat blijkt uit de cliëntervaringsonderzoeken Wmo en Jeugdhulp 2019 die Nijmegen heeft laten uitvoeren.

Sinds de overheveling van de Wmo- en jeugdhulptaken naar gemeenten in 2015 moeten die jaarlijks onderzoek doen onder cliënten.

Ruime voldoende

Het beeld van de ervaringen onder Nijmeegse cliënten is vergelijkbaar met voorgaande jaren. Ondanks meer ontevredenheid over het regelen van de hulp dan over de hulp zelf, scoort dat aspect nog altijd een ruime voldoende. Zowel bij hulp uit de Wmo als bij Jeugdhulp. Toch is 10 tot 20 procent van de Wmo-cliënten ontevreden over het regelen van hun hulp.

Bij Jeugdhulp valt op dat de ouders/verzorgers van jeugdhulpcliënten wat positiever oordelen dan de jongeren zelf. Over de snelheid waarmee hulp wordt geboden, is men wat minder tevreden dan voorheen. Zo'n 15 tot 25 procent van de jeugdhulpcliënten en hun ouders zegt dat de situatie niet verbetert door de geboden hulp.

Continumeting

Vanaf 2020 gaat de gemeente Nijmegen het onderzoek anders doen. In plaats van het eenmalig bevragen van cliënten over het voorgaande jaar kan de enquêtering worden gespreid over meerdere momenten gedurende het jaar zelf: een zogenoemde continumeting. Dat sluit beter aan bij de cliëntbeleving, omdat de tijd tussen de ervaring en het moment van enquêteren minder groot is.

Verantwoordelijk wethouders Bert Frings en Grete Visser: 'We krijgen hierdoor sneller signalen binnen en verwachten dat dit ook zorgt voor verhoging van de respons. Het biedt de mogelijkheid om sneller bij te sturen waar nodig.'