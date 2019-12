Zuivel en lakens: Harderwijk dreef dankzij de Zuiderzee veel handel met Scandinavië

Voor de handel werden vooral Kogges gebruikt. 'Dit was het eerste zeeschip wat grote ladingen vervoerde', vertelt Jan Jonker in het programma Ridders van Gelre. 'Vroeger was dit de Zuiderzee. Echt open water met een verbinding naar de Noordzee.' Destijds waren er ruim driehonderd Kogges. De Kogge is een voorbeeld geweest voor de hele scheepvaart. 'Dit is de moeder van alle zeeschepen.'

De tekst gaat verder onder de video.

De goederen die verhandeld werden, kwamen overal vandaan en gingen overal naartoe. Er is zelfs nog tastbaar bewijs van. 'Het is het enige tastbare bewijs uit die tijd dat we handel dreven met Noorwegen', vertelt Corien van der Meulen, directeur van het stadsmuseum. 'Het is een klein paardje met de letter van de koning erin.'

Bijzonder is ook dat er tijdens de Hanzetijd geen haven was in Harderwijk. 'Er was een toren als een baken voor de schepen in de Zuiderzee. Het was ook echt een vuurtoren', zegt stadsgids Gerdien Morren. Het gebrek van een haven werd opgelost met kleine schepen. 'Grote schepen bleven op de rede liggen, de kleine schepen kwamen met de goederen naar de steigers.'

Bekijk hier de hele uitzending van Ridders van Gelre.