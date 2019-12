Mobiele telefoons gestolen in Arnhem en Nijmegen

De eerste diefstal van een gsm doet zich voor in Nijmegen op 30 juli van dit jaar. Om de telefoondief de kans te geven zichzelf te melden, laten we hem onherkenbaar in beeld zien.

De eigenaresse van een Samsung Galaxy S7 vergeet haar mobieltje in dit casino in Nijmegen in de wijk Dukenburg. De verdachte komt langs, ziet de telefoon en neemt die mee. Hij kijkt even om zich heen en loopt vervolgens weg.

Bekijk de beelden.

De politie roept deze verdachte op zich te melden. Gebeurt dit niet, dan zal de man herkenbaar in beeld worden gebracht. Wie hem denkt te herkennen wordt ook verzocht zich te melden bij de politie. Dat kan door te bellen met 0800-6070 of 0800-7000. Het zaaknummer bij de telefoondiefstal in dit casino aan Het Zwanenveld in Nijmegen is 2019361235. Er is ook een tipformulier.

Diefstal in Arnhems café

Het tweede geval van telefoondiefstal speelt in Arnhem. Het is dinsdag 27 augustus. Twee mannen drinken wat aan een bar in een café aan de Beekstraat in Arnhem. Op een gegeven moment ziet de man in het witte shirt een mobiel op tafel liggen. Beiden kijken in de richting van de telefoon.

Bekijk de beelden.

Wanneer de mannen vertrekken, loopt een van hen naar de tafel toe om de telefoon te pakken. Het zaaknummer van deze diefstal is 2019383203. 0800-6070 is het nummer van de tiplijn van de politie, mocht je meer over deze diefstal kunnen vertellen. Anoniem bellen kan ook, namelijk op 0800-7000. Het tipformulier op politie.nl vind je hier.