'Santiz verantwoordelijk voor afbraak ziekenhuis Winterswijk'

De Stichting Vrienden van het SKB verwijt het bestuur van Santiz, waar de ziekenhuizen SKB en Slingeland onder vallen, verantwoordelijk te zijn voor de afbraak van het ziekenhuis in Winterswijk. 'Het is duidelijk dat de focus op het Slingeland Ziekenhuis ligt', zo schrijven de 'vrienden' aan het bestuur van Santiz.

Santiz zet volledig in op het nieuw te bouwen ziekenhuis in Doetinchem, zo is de gedachte in Winterswijk. Er is geld nodig voor die nieuwbouw, geld dat mede in Winterswijk wordt weggehaald door bij het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) afdelingen te sluiten.

'Maar dat mag geen rol spelen', zegt Hendrik Jan Mensink, voorzitter van de Stichting Vrienden van het SKB. 'Het ziekenhuis wordt onder dit bestuur schade aangedaan. Het SKB blijft geen volwaardig ziekenhuis meer. Dat is tegen de afspraken in, SKB en Slingeland zouden beide twee volwaardige ziekenhuizen blijven.'

Ingrijpend

Santiz heeft vorige week het personeel van de beide ziekenhuizen in Winterswijk (SKB) en Doetinchem (Slingeland) ingelicht over ingrijpende toekomstmaatregelen: de kinderafdeling, de verloskunde en de intensive care (IC) verhuizen in 2025 naar Doetinchem, als het nieuwe Slingeland aan de A18 klaar moet zijn. Het bestuur kondigde tevens aan dat op 20 februari volgend jaar de definitieve besluitvorming met de buitenwacht gedeeld wordt.

Na de onrust die ontstond, verklaarde bestuursvoorzitter Chrit van Ewijk van Santiz dat de IC de komende tien jaar nog in Winterswijk overeind wordt gehouden. Wethouder Elvira Schepers zou tijdens de raadsvergadering in Winterswijk voor haar beurt hebben gesproken.

'Geen toekomstmuziek'

De 'vrienden' leggen de bal echter bij het bestuur van Santiz neer. 'U heeft vorige week door de berichtgeving voor geïnteresseerde medewerkers voorgoed de deur dichtgedaan door aan te geven dat er in het SKB geen toekomstmuziek meer zit', schrijven de 'weldoeners van het SKB', die het ziekenhuis met donaties bijstaan.

Na de bestuurlijke fusie probeerden ze tevergeefs een afspraak te maken met het bestuur van Santiz om de stand van zaken door te nemen, zoals enkele keren per jaar gebruikelijk was. De betrokkenheid van de stichting is genegeerd door het bestuur, blijkt uit de brief. 'Wij als Vrienden van het SKB zien de afbraak van ons ziekenhuis als volwaardige zorgaanbieder onder uw leiding in gang gezet.'

Dieptepunt

De 'vrienden' voelen zich misleid: 'De berichtgeving van vorige week is een dieptepunt in de geschiedenis van ons ziekenhuis. Daar waar afspraken in onze ogen leidend zijn voor beleid, blijkt dat bij Santiz niet het geval. De zekerheid van twee volwaardige ziekenhuizen onder één bestuur met twee bestuurders gaf ons het vertrouwen om positief te zijn over de bestuurlijke fusie.'

Mensink geeft aan met de brief bewust het gesprek tussen de Santiz-bestuurders en colleges van Winterswijk, Aalten, Oost Gelre en Berkelland te hebben afgewacht. Dat was volgens burgemeester Joost van Oostrum van Berkelland een 'stevig en constructief gesprek', waarin Santiz geen toezeggingen deed.

'Ik weet heel goed dat we geen rol spelen in het voortbestaan van het ziekenhuis', zegt Mensink. 'Maar we zijn wel betrokken en verbonden en zetten ons in voor mooie dingen in het ziekenhuis. Maar hier kunnen we niet achter staan.'

Zie ook:

Dit is een verhaal van De Belofte , ons platform voor gemeentepolitiek. Heb jij nieuws? Tip ons dan hier