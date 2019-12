Oosterlicht verbindt en verlicht Achterhoek

De initiatiefnemers willen met het licht zorgen voor een grensoverschrijdend verbinding in de Achterhoek, die dan op een andere manier te zien is door middel van licht. Volgens initiatiefnemer Hans van den Hurk heeft elke locatie een eigen lamp aangeschaft en zijn er veel bedrijven die dit mede mogelijk maken. Soms zijn het ook Dorpsbelangen die zich in hebben gezet om de lamp voor hun dorp te regelen.



In de voorgaande edities waren er minder stralen in vergelijking met de elf van dit jaar. In 2016 werd het voor het eerst georganiseerd met vier lichten in Terborg, Etten, Silvolde en Ulft. Sinds dit jaar staan er nu niet alleen in die plaatsen lichten, maar ook in onder andere Varsseveld, Megchelen, Winterswijk, Breedenbroek, Gaanderen en Varsselder.