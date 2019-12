Rolstoelbegeleider gezocht

Ik ben op zoek naar iemand die mijn buurman kan helpen. Mijn buurman (90+) zit in een rolstoel en hij kan alleen naar buiten met begeleiding van iemand die de rolstoel kan sturen. Daarom is hij op zoek naar iemand die het liefst minimaal twee keer per maand met hem een stukje zou willen wandelen, zodat hij er even uit is.



Hij is een oud-marineman en heeft dan ook veel verhalen te vertellen over het leger en die tijd. Ben je redelijk sterk en lijkt het je leuk om samen op pad te gaan in de wijk Elderveld? Dan kom ik graag met je in contact.



Lijkt het u leuk om samen een ommetje te maken? Reageer dan hieronder.





