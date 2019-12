Overvaller van supermarkt in Barneveld gezocht

De man die de winkel binnenstormt, gaat er met geld vandoor. Hij doet dat te voet. Hij vlucht in de richting van het Lupineveld. Getuigen die achter de overvaller aanrennen, raken de man kwijt.

De politie zet die avond een gebied af om de dader te pakken. Een zoekactie in de wijk met bewoners van een WhatsApp-groep levert niets op.

Wel beschikt de politie over een signalement. De supermarktovervaller is tussen de 1 meter 75 en 1 meter 80 lang en hij droeg die avond een zwarte hoody met capuchon met daarop een rood logo. Hij had een donkerblauwe broek aan, droeg donkergrijze gympen en donkere handschoenen.

De politie komt graag in contact met mensen als ze zaterdagavond in de omgeving van het Lavendelplein in Barneveld opmerkelijke dingen hebben gezien of meer informatie hebben. Verder hoopt ze op dashcambeelden van passanten.

De politie zit klaar op 0800-6070, dat is de tiplijn. Verder kun je anoniem je tip kwijt via 0800-7000. Het zaaknummer is 2019534682.