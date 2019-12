Reisbegeleiders gezocht

De gemeente Barneveld en de organisatie de Reiskoffer zetten zich gezamenlijk in om leerlingen van het speciaal onderwijs (10 t/m 18 jaar) de kans te bieden zelfstandig te leren reizen. In de Reiskoffer zitten verschillende reis-ondersteunende producten en projecten. Een daarvan is het project: ‘Samen reizen met…’, hierbij maken vrijwilligers een leerling wegwijs met het openbaar vervoer of met de fiets.



Momenteel staan er in Barneveld al meerdere leerlingen op de wachtlijst om geholpen te worden. Vandaar de oproep voor vrijwilligers, we zoeken vrijwilligers die een kind gemiddeld twee keer per week van en naar school kunnen begeleiden. Wilt u als reisbegeleider deze kinderen helpen bij het vergroten van hun zelfvertrouwen, zelfredzaamheid en mobiliteit? Dan komen we graag met u in contact.

Kunt u een steentje bijdragen aan dit project? Reageer dan hieronder.