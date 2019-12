Joseph Oosting tijdelijk nieuwe trainer Vitesse

door Richard van der Made

Vitesse krijgt een aantal weken dispensatie van de KNVB en gaat in die periode op zoek naar een andere hoofdtrainer van buitenaf. Oosting, die nog niet beschikt over het hoogste diploma om een eerste elftal te leiden, is al twee jaar trainer van de beloften van Vitesse. Hij wordt nu tijdelijk de opvolger van Leonid Slutskiy die vrijdag opstapte na vijf nederlagen op rij. De 47-jarige Emmenaar werkt sinds 2015 in de jeugd bij Vitesse. Hij deed onder meer Vitesse onder 17 en onder 19.

'Ik wil de club graag helpen. Het is een lastige tijd voor Vitesse en ik ga er alles aan doen om de weg naar boven terug te vinden. Ik ken de groep goed en weet wat ze momenteel nodig hebben om uit deze moeilijke situatie te komen', zegt Oosting op de clubwebsite.

Europees voetbal

Twee jaar geleden assisteerde hij Edward Sturing die het toen overnam van de ontslagen Henk Fraser bij Vitesse. Het duo leidde de Gelderse subtopper toen naar Europees voetbal. Vitesse is al jaren zeer te spreken over het werk dat Oosting verricht op Papendal.

Foto: Omroep Gelderland

Geen Sturing in staf

Nicky Hofs blijft assistent-trainer. Aan de staf wordt bovendien oud-speler Tim Cornelisse toegevoegd. Oosting, voormalig voetballer van onder meer WKE, Emmen en Veendam, heeft zich de afgelopen jaren stormachtig ontwikkeld bij Vitesse als jeugdtrainer. Ook Cornelisse deed dat.

'Joseph is een ervaren trainer en weet wat er van de spelers gevraagd wordt op dit niveau. Tim heeft een enorme ontwikkeling als trainer doorgemaakt de afgelopen jaren en wordt daarom toegevoegd aan de staf', verklaart technisch directeur Mohammed Allach.

Edward Sturing zal niet in de vernieuwde staf worden opgenomen van Vitesse. Hij was wel een belangrijke kandidaat, maar de Eerbeker wilde niet nog eens een interim-periode doen. De clubicoon beschikt overigens wel over het hoogste trainersdiploma. Hij blijft werkzaam in de opleiding en scouting.

Later vanochtend, rond 11.00 uur, is de eerste training onder leiding van Oosting. Zondag volgt een thuiswedstrijd tegen Feyenoord.