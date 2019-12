Na de Black Friday-gekte is het tijd voor Giving Tuesday: 'Doe iets voor een ander'

Kopen, kopen, kopen. Niemand kon er omheen, afgelopen vrijdag was het Black Friday. Het fenomeen is jaren terug overgewaaid uit Amerika en bepaalt steeds nadrukkelijker de laatste novemberdagen. Maar er is ook een tegenhanger: Giving Tuesday. En dat initiatief komt uit Wijchen. Vandaag is het de eerste 'geefdag-dinsdag'.

Het idee komt van Theo Hesen uit Wijchen en Jordan van Bergen. 'Giving Tuesday is een wereldwijde dag om iets voor een ander te doen. Bij Black Friday is het alleen maar shoppen voor jezelf, maar wij vinden dat je ook iets voor een ander mag doen', vertelt Hesen op Radio Gelderland over het initiatief. 'Er zijn een heleboel mensen in Gelderland en de rest van de wereld die iets voor een ander willen doen en met Giving Tuesday willen we ze een steuntje in de rug geven.'

Overgewaaid uit Amerika

Nieuw is het Giving Tuesday niet. In Amerika kennen ze het al enige tijd, maar in Nederland nog niet. 'We kijken regelmatig naar leuke initiatieven in de rest van de wereld en toen kwamen we dit tegen. Toen hebben we naar Amerika gebeld en gezegd: dit vinden we een geweldig idee', vervolgt de Wijchenaar, die na het gesprek met de Amerikanen werd benoemd tot 'Global Leader of Giving Tuesday in The Nederlands'.

Luister hier naar het gesprek met Theo Hesen:

Wat kun je vandaag doen?

Voor Hesen is 'geefdag-dinsdag' eigenlijk heel normaal. 'Ik zit al mijn hele leven in dit soort dingen en vind het geweldig om samen met andere mensen iets voor een ander te doen. En daar is Giving Tuesday een heel mooi voorbeeld van', vertelt een trotse initiatiefnemer.

Maar wat kun je dan zoal gaan doen vandaag? 'Denk aan geld geven aan goede doelen, overtollige spullen van je zolder halen en weggeven, het plafond schilderen bij je zieke buurvrouw die dat zelf niet kan, je kan met de buurtvereniging het park gaan opruimen', somt Hesen op. 'Je bent in ieder geval niet alleen, je bent met heel veel!'

Zie ook: GivingTuesday.nl